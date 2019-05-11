Сбежали от Брухуновой? Петросян и Степаненко устроили совместный отдых в Дубаи

Сегодня, 05:15 \\ Шоу-бизнес

Все говорит об этом - новости о примирении пары, отсутствие любовницы за границей и фото Петросяна, которые, по словам фолловеров, как раз делает его экс-супруга.

Ранее стало известно, что Петросян примирился со своей женой Еленой Степаненко, с которой он прожил в браке долгие 33 года. Виной развода стала новая любовь юмориста – мужчина влюбился в свою помощницу – Татьяну Брухунову.

Стоит отметить, что Петросян на данный момент находится на отдыхе в Дубаи, а его молодая любовница – в Москве. Судя по ее Stories, девушка совершенно не расстраивается из-за разрыва с Петросяном и весело проводит время. Евгений постоянно публикует новые снимки с отдыха, на котором он находится не один. Фанаты считают, что именно Степаненко автор новых снимков юмориста. Исходя из вышеперечисленного становится ясно – Петросян и Елена устроили себе совместных отдых в Дубаи. Неужели сбежали от Брухуновой?

Вероятнее всего, вспыхнувшие с новой силой чувства воодушевили пару на совместное путешествие. Недавно сам Петросян заявлял, что его посещают минуты вдохновения. Судя по всему, общественность в скором времени потрясет воссоединение бывших звездных супругов, когда они заявят от этом во всеуслышание.

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Автор - Валерия Кирсанова
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