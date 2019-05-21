Вспахал грядку Пугачёвой. Галкин «сыграл» в мужика и посадил дерево в саду

Дом - есть, дети - есть, дерево - выполнено. Максим пытается оправдать своё мужское начало перед супругой.

Телеведущий Максим Галкин опубликовал видео в instagram, где рассказывает о придомовом саде. Шоумен говорит, как вспахал грядку Пугачёвой, о деревьях, которые посадил сам и пытается их спасти от засухи.

Пользователи отметили, что супруг Пугачёвой слишком часто упоминает свой сад, который посадил сам. Галкин «сыграл» в мужика и посадил дерево в саду. Особняк, в котором живёт семья артистов с двумя детьми, был построен, в основном, за счёт Аллы Борисовны. Максим в то время ещё не обладал большим финансовым состоянием, а дом был оценен экспертами в 10 млн евро.

Нельзя отрицать, что Пугачёва насмехается над, якобы, мужем - бездельником, который довольствуется лишь посадкой деревьев в саду. Также пользователи отметили, что дети артистов были выношены суррогатной матерью, а это значит, что он и сына не зачал, и дом не построил.

Выступая на закрытых корпоративах и концертах Алла получает от 8 млн рублей за час работы. Юбилейный концерт Пугачёвой в Кремле обошёлся в 40 млн рублей. Примадонна российской эстрады признавалась, что зарплаты супруга часто не хватало их семье, потому она берётся за дополнительную работу.

Впрочем, в прошлом году доходы Максима Галкина подсчитал известный журнал Forbes. По информации издания, на счету у шоумена $ 4 млн. Он занимает 23 строчку среди всех российских знаменитостей.



