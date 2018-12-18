Совет да любовь. Рассекречен тайный роман Риты Дакоты

Поклонники увидели в жизни Дакоты присутствие мужчины. Сама певица не перестает повторять, что ей хорошо.

Популярная певица Рита Дакота окончательно восстановилась после предательства бывшего супруга Влада Соколовского и живет теперь счастливо своей жизнью. После развода девушка пообещала, что впредь не будет афишировать свои отношения, если они, конечно, когда-либо будут. После измен мужа Дакота разочаровалась в браке и сообщила о том, что не хочет в будущем больше себя связывать этими узами.

Поклонники певицы заподозрили, что Рита все же дала волю чувствам и окунулась в новые отношения. Тайный роман был рассекречен благодаря словам самой Дакоты. Девушка регулярно пишет в своем микроблоге о любви и о том, что она счастлива. Намеки на новый роман певицы поклонники видят и в ее Stories Instagram.

В своих постах соцсетей Дакота шлет «много лучей любви», а также интересуется – заметно ли по ней, что ей хорошо.

«Рит, а я догадываюсь, почему тебе так хорошо! Подсказочку я видела в сторис). Здорово, что по прошествии стольких лет Вы опять начали общаться (сама знаешь с кем) Будет классно, если у Вас получится что-то большее, чем просто общение и дружба)», - на данный комментарий Дакота дала уклончивый ответ. Девушка не стала отрицать, что находится в отношениях. Она лишь уточнила, что у нее много поводов для счастья.

Другие подписчики певицы также обратили внимание на то, что Дакота уже давно неумело скрывает свою влюбленность: «По всему сильно палевно, что ты капец как по нему сохнешь....»; «Совет да любовь»; «точно давно спалилась, что-то здесь не чисто) видно служебный роман...».

Сама Дакота никакой конкретики на данную тему не дает. В последний раз после развода ей приписывали роман с близким другом – Федором. Молодой человек является режиссером и живет на Бали. Дакоте он помогал со съемками ее видео.