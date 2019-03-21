Любовь окрыляет! Петросяна настигло вдохновение из-за воссоединения со Степаненко

Сегодня, 17:00 \\ Шоу-бизнес

Артист будто вновь обрел смысл жизни, когда к нему вернулась бывшая жена.

 В прошлом году в сети более чем бурно обсуждали новость о разводе звездной четы Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Фанаты не могли понять, как после 33 лет совместной жизни супруги могут просто разойтись. Впоследствии в сети стали появляться слухи о том, что семья развалилась из-за молодой любовницы Татьяны Брухуновой, которая появилась у юмориста.

Однако накануне инсайдеры сообщили, что народный артист вернулся к бывшей жене. А в своем Instagram-профиле Петросян рассказал, что на отдыхе в Дубае его вновь настигло вдохновение.

 Похоже, положительные изменения у него произошли из-за воссоединения с экс-супругой. Любовь окрыляет, поэтому знаменитый комик снова начал размышлять о том, как удивить поклонников. «Минуты вдохновения... На новые творческие Победы!», - написал он рядом с новым снимком. Нельзя не отметить, что на фото он выглядел посвежевшим и полным сил. По-видимому, он очень доволен тем, что смог вернуть Елену Степаненко обратно даже после всего произошедшего.

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Автор - Мартина Корф
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