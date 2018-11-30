По факту срыва концерта IC3PEAK заведено уголовное дело

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объекта социальной культуры» после сорванного в Казани концерта музыкальной группы IC3PEAK. Концерт оказался сорван в связи с поступлением сообщения о заложенной в клубе взрывчатке.

Концерт в Казани должен был состояться 23 ноября. После эвакуации посетителей из клуба взрывное устройство так и не было найдено. Позже появились сообщения о сложностях, возникших при проведении выступлений группы в Перми, его переносили трижды, а также в Новосибирске, когда по словам представителей клуба, на них надавили силовики.

После череды проблем и сообщений о «преследовании властей и полиции», правозащитник Чиков заговорил о «чёрном списке исполнителей», которым якобы располагают в ФСБ.

Также музыканты сообщили своим поклонникам, что на концерт в Самаре несовершеннолетние буду допускаться только при наличии паспорта «16+», либо с сопровождающими (родителями, опекунами или близкими родственниками), для которых не билеты покапать не потребуется. Местные власти заявляют, что не намерены срывать концерт группы.