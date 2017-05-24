В Сочи грабитель хотел поделиться украденными ювелирными украшениями

Мужчина 44 лет пытался ограбить ювелирный магазин в Сочи с помощью огнетушителя. Украшения он намеревался раздать прохожим.

Но ему помешали работники магазина. Витрину он разбил, но достать украшения не успел. На место случившегося приехала бригада правоохранительных органов. В ходе следствия удалось установить, что горе-грабитель родом из Ростовской области. В Сочи у него нет ни жилья, ни работы. Против него возбуждено уголовное дело по статье грабеж. Что может обеспечить ему временное жилье с решетками на окнах, сроком до 7 лет. Как оказалось, своим поведением мужчина хотел привлечь внимание, так как стал заложником социальной несправедливости. Всем украденным он хотел поделиться со случайными прохожими.