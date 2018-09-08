Чиновники выкинули на ветер 300 тысяч рублей, спасаясь от погони

Происшествие произошло в Ленобласти, где главе поселка Токсово Андрей Кожевников и член Совета депутатов Михаил Кучерявый пытались избавиться от полученной взятки во время погони.

Представитель администрации Токсово Андрей Кожевников получил взятку, в обмен которой он должен был подписать определенные документы о восстановлении очистных сооружений. Как стало известно, чиновник получил лишь часть от общей суммы, которая должна была составить 2 млн рублей.

Сообщается, что депутат получил 300 тысяч рублей от третьего лица. Позднее с данными деньгами он хотел побыстрее скрыться, но тогда Кожевников и местный депутат заметили приближающихся к их машине полицейских.

После этого машина резко сорвалась с места, пытаясь скрыться. Это привело к погоне. Чуть позднее чиновник принял решение избавиться от “грязных” денег, и не придумал ничего лучше, чем просто выбросить взятку из окна на ветер. Так большое количество купюр с номиналом 5 тысяч разлетелись по трассе в Ленинградской области.

Но несмотря на это погоня закончилась тем, что чиновнику и депутату перекрыли дорогу другим автомобилем. Теперь все обстоятельства выясняются.

Затем, стражам порядка пришлось на протяжении нескольких часов собирать “меченные” купюры, которые разлетелись по дороге, из-за чего осмотр места сильно затянулся.

Напоминаем, что 22 октября был задержан депутат Иркутска. Его обвиняют в причастности к убийству двух человек в 1997 году.