«На лодку успели?»: В Сети осудили Свиблову за циничный пост после трагедии в Шереметьево

О страшном пожаре на борту Свиблова узнала не сразу, но пользователи не готовы прощать такие проступки.

В Сети Ольгу Свиблову, российского искусствоведа и режиссера, пользователи осудили за циничный пост, который она оставила на своей странице после трагедии в Шереметьево.

Негодование вызвала запись, оставленная ею накануне прямо из зала ожидания аэропорта. Женщина жаловалась, что ее рейс в Венецию задерживают из-за аварии самолета «Сухой Сурепджет» и она может не успеть на последнюю лодку. Подписчики, разгневанные таким циничным отношением к погибшим и пострадавшим просто засыпали страницу Свибловой комментариями: «На лодку успели?», «Какой же надо быть бездушной, чтобы переживать за опоздание на лодку из-за горевшего самолета с людьми?!»

Однако вскоре после этого пост был удален, и написан новый. В нем искусствовед выражала соболезнования по поводу крушения самолета. Тем самым она попыталась оправдаться, что страшные новости она узнала намного позже. Якобы, в аэропорту о пострадавших ничего сказано не было. Но большинство ей не поверили, напоминая Ольге о ее предыдущем посте. «Вы писали об остатках пожара, как быстро его тушили. Кого вы пытаетесь обмануть?» - высказался один из комментаторов.

Напомним, что 5 мая 23019 года в московском аэропорту Шереметьево произошел пожар на борту пассажирского самолета компании «Аэрофлот». На борту находилось 78 человек, включая членов экипажа. По последним данным, 41 человек считается погибшим, среди которых 2 ребенка.