Умер Владислав Жуковский - актер известного сериала "Улицы разбитых фонарей"

Актер скончался на 75-м году жизни. Сообщается, что причиной стала серьезная болезнь

Об этом сообщили на сайте Красноярского драмтеатра им. А.С. Пушкина, где Владислав Жуковский проработал почти 40 лет. За свою жизнь он сумел побывать в различных амплуа. Всю жизнь был актером, несмотря на то, что выучился на слесаря.

После стал членом правления красноярского краевого отделения Союза театральных деятелей и даже депутатом. В 1960-е работал на заводе по сбору машин, а затем был призван в армию, где служил в группе советских войск в Германии. После службы и началась его карьера в театре и кинематографе. Сначала Жуковский был принят на киностудию «Мосфильм» механиком. Атмосфера ему так понравилась, что мужчина принял решение получить актерское образование, что и сделал в училище им. М.С. Щепкина при академическом Малом театре.

Карьеру в политической сфере начал строить в 1990 году. И вплоть до 2013 года Жуковский был депутатом Красноярского городского совета.

Снимался не в одном фильме, что больше всего запомнился и полюбился зрителям в роли, сыгранной в сериале «Улицы разбитых фонарей».

Жуковский скончался 17 июля. У него осталась семья: жена и двое детей. Не смог оставить в стороне это трагическое событие для Красноярского края бывший мэр Красноярска, депутат Госдумы Петр Пимашков. Он выразил свое сочувствие семьи актера и отметил, что смерть Жуковского – «это огромная потеря для культуры края».

Напомним, осенью на 57 году жизни скончался еще один актер из «Улиц разбитых фонарей» Сергей Кудрявцев. Сообщалось, что следствием смерти стала тяжелая и долгая болезнь, с которой артист боролся на протяжении многих лет.