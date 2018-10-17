Кнопка тревоги – брелок: в СК РФ раскрыли причину опоздания охраны в колледж Керчи

Сегодня, 10:14 \\ Происшествия

Охранники Центра безопасности «Альфа» приехали к месту трагедии лишь спустя 16 минут после того, как там прогремел взрыв. Следователи установили, что охрана не виновата в опоздании.

 В СК РФ провели следственный эксперимент и раскрыли причину опоздания охраны. Как оказалось, Керченский политехнический колледж имел договор с Центром безопасности «Альфа», однако организация обеспечила учебное заведение лишь пультовой охраной. У колледжа попросту не было средств, чтобы нанять охранников и сделать охрану физической. Кнопка тревоги, утверждают следователи, представляет из себя обычный брелок.

 Этот брелок в момент начала трагедии был в ящике стола вахтера. Во время происшествия женщина-вахтер бросилась помогать тем, кто пострадал. О тревожной кнопке она вспомнила лишь потом. По данным СК РФ, взрыв в колледже прогремел в 11:40, а на кнопку тревоги вахтер нажала лишь через 8 минут после этого. Еще 8 минут охранникам понадобилось, чтобы доехать до колледжа.

Так, в СК выяснили причину опоздания охраны. Оказалось, что вины охранной службы в позднем приезде вовсе нет. Ранее же очевидцы утверждали, что охрана прибыла лишь спустя 1 час после начала трагедии. Теперь же Центр безопасности сумел доказать, что в опоздании их вины нет. СМИ также отмечают, что пультовая системы охраны, где кнопка тревоги – брелок, установлена во всех учебных заведениях Керчи. Уже стало известно, что бомба, взорвавшаяся в столовой колледжа, была нашпигована гвоздями и болтами.

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Автор - Анна Пушкина
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