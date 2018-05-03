Очевидцы: Охрана прибыла к колледжу спустя час после начала стрельбы

Теоретически, сотрудники частного охранного предприятия должны были появиться на месте уже через несколько минут, однако этого не произошло.

Оперуполномоченные сотрудники МВД сообщают о том, что на данный момент проверяют поступившую информацию от очевидцев относительно инцидента со стрельбой в Керчи. Согласно данным, которые они передали в правоохранительные органы, охрана прибыла к колледжу не сразу после начала стрельбы, а только спустя час.

Ответственность за безопасность учащихся несла фирма ЧОП "Альфа". Сейчас в офисе, который находится в городе, проводятся обыски. Оперативники имеют разрешение на то, чтобы изъять все документы организации.

Ранее СМИ передавали слова представителя НАК Валерия Киселева, который рассказал, как студент политеха из Керчи смог самостоятельно собрать бомбу.