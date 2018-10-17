Гвозди и болты: врачи показали, чем была начинена взорванная в колледже Керчи бомба

Из тела пострадавшей, которая была доставлена из Керчи в НИИ имени Вишневского Минздрава РФ, хирурги извлекли шокирующие предметы. Как оказалось, бомба, которую в колледже взорвал 18-летний студент, содержала в себе гвозди, болты и другие предметы из металла.

Во время трагедии в Керчи пострадало много человек, студент стрелял по всем, кого видел, а после этого он заложил в столовой колледжа бомбу. Пострадавших увезли в больницы крупных городов. Часть людей, получивших ранения, была в срочном порядке вывезена в Москву. В столице за жизни пострадавших борются хирурги НИИ имени Вишневского.

Врачи уже показали журналистам, чем была начинена взорванная в колледже бомба. В теле пострадавшей хирурги достали осколки взрывчатки, гвозди и болты. Студент, устроивший стрельбу и взрыв, начинил бомбу различными металлическими предметами, которые травмировали людей и застряли в их телах.

Врачи уже смогли стабилизировать состояние тех пострадавших, которых из Керчи привезли в Москву. Психологи уже начали работу с теми, кто пришел в сознание. Пострадавших навестила Министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Она сообщила, что в НИИ имени Вишневского находятся 9 человек – 6 детей и 3 взрослых. 6 девочек, возрастом от 14 до 19 лет. По словам Скворцовой, у 3 девочек состояние пока что остается тяжелым, однако врачи прилагают все усилия для их спасения. Ранее об одной из погибших в Керчи рассказала ее сестра. Секретарша колледжа, проработавшая в учебном заведении около 30 лет, так и не отпраздновала свое 65-летие.