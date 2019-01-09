"За дело взялась прокуратура": в Красноярске проверят все самострои после недавнего взрыва

В Красноярске после взрыва в одном из многоэтажных домов было решено проверить все самострои. Этим будет заниматься сотрудники краевой прокуратуры совместно со специалистами строительного и жилищного надзора и работниками МЧС.

Данная информация была сообщена в пресс-службе прокуратуры. По имеющимся сведениям, дома будут проверять на соответствие правилам пожарной безопасности.

Известен тот факт, что выявленным самостроям, у которых будет найдены соответствующие нарушения, будут предписаны меры по их демонтажу. К тому же будет рассматриваться наличие судебных решений, которые необходимо привести в исполнение.

Напомним, что 14 февраля в Покровке произошел взрыв газа, в результате чего погибли два человека, женщина и мужчина в возрасте 57 лет. Взрыв произошел по адресу улица Кандагарская 3. В результате проведенного расследования стало ясно, что здание было построено незаконно, а застройщик не имел права в него кого-либо заселять. Более того, дом должны были снести ещё три года назад.

Один из владельцев аварийного здания на данный момент времени находится под стражей. Мужчина подозревается в мошенничестве, в отношении него было возбуждено уголовное дело, ему может грозить до 6 лет лишения свободы.