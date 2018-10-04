"В обход закона": дом, взорвавшийся в Красноярске, был построен нелегально и подлежал сносу еще три года назад

Многоквартирный жилой дом, взорвавшийся в Красноярске накануне, был построен в обход закона. Еще три года назад данное строение было признано подлежащим сносу, но решение суда так и не было приведено в действие.

Об этом в пятницу, 15 февраля, было сообщено на официальном сайте регионального управления Следственного комитета. У застройщика не было необходимых документов, которые бы подтверждали законность стройки жилого помещения. Оно не было зарегистрировано как жилое в установленном законом порядке.

На данный момент времени, двое из трех существующих собственников были доставлены на допрос к следователям. Местонахождение третьего неизвестно, ведутся розыскные мероприятия. Дело ведется по факту причинения смерти по неосторожности. Изначально расследование касалось несоблюдения стандартов, согласно которым должно возводиться здание, но в результате расследования всплыли такие интересные подробности.

Напомним, что инцидент произошел 14 февраля, шесть квартир жилого дома были разрушены полностью, еще десять были частично повреждены. Но самым печальным оказалось то, что в результате происшествия пострадали два человека. Погибли мужчина и женщина в возрасте 57 лет, квартиры которых располагались рядом, в одной из них и находился эпицентр взрыва. Предварительной причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования.

Теперь же власти Красноярска приняли решение о сносе незаконно построенного дома, поскольку он является аварийным. Об этом сообщил первый вице-мэр Владислав Логинов. На данный момент времени проблемой является необходимость расселения жителей многоквартирного здания, ведь жильцы проживали в нем без регистрации.