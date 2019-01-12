В Красноярске взрыв газа разрушил жилой дом

Сегодня, 18:27 \\ Происшествия

12 человек спасены, однако под завалами, как предполагают в МЧС, могут быть люди.

 В Красноярске в микрорайоне Покровка на улице Кандагарская взрыв газа разрушил жилой дом. Сообщается, что вследствие мощного хлопка пострадали перекрытия с 1 по 3 этаж. Как передает Telegram-канал @Lshort, разрушена половина дома, в частности, угловые квартиры.

 Под завалами, предположительно, один человек ждет помощи. 12 жителей уже спасены, среди них есть двое несовершеннолетних. В МЧС ранее сообщали, что взрыв газа произошел в частном коттедже. Виновником взрыва может быть жилплощадь на 2 этаже.

В начале февраля в Казахстане взрыв газа случился в жилом доме. Жертв не было, спасатели эвакуировали 40 человек.

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Автор - София Волкова
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