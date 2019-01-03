«Эпидемия взрывов»: анализируются последствия хлопка газа в жилом доме Красноярска

Представительство МЧС по Красноярскому краю сообщило о том, что все разборы завалов и спасательные работы на месте, где случился хлопок бытового газа в жилом доме Красноярска, завершены. Специальная комиссия будет анализировать последствия инцидента 15 февраля. В Сети заговорили об «эпидемии взрывов».

Напомним, что 14 февраля около 21:00 (время местное) в Красноярске произошел хлопок газа. Инцидент зафиксирован по улице Кандагарской в хостеле «Уют». Наиболее пострадал один из углов дома: разрушены 6 квартир, еще 10 пострадали в различной степени. Всего в красноярском доме было размещено 30 квартир.

Из-за взрыва в жилом доме погибли два человека. Одну женщину удалось обнаружить сразу же, как начались спасательные работы. Второй погибший (по некоторым данным – мужчина) был найден позже. Из здания эвакуировали 12 людей.

Продолжение... В Красноярске взрыв газа разрушил жилой дом 12 человек спасены, однако под завалами, как предполагают в МЧС, могут быть люди.

В пятницу специальная комиссия будет анализировать последствия хлопка газа в жилом доме Красноярска. Под руководством главы города будет решен вопрос о дальнейшем расселение жильцов разрушенного здания.

ТАСС сообщает, ссылаясь на свои источники, что многоквартирный дом, где произошел хлопок газа, был построен самовольно. Где в данное время находится собственник, не установлено.

В Сети люди заговорили об «эпидемии взрывов», связав череду хлопков бытового газа в разных населенных пунктах России, с играми на политической арене.