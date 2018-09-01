Увлечение Хрущёвым американским «кукурузным бумом» могло изменить климат в СССР

По утверждению американских исследователей, именно засилье кукурузы привело к похолоданию на Среднем Западе США.

Учёные США обнаружили, что к непреднамеренному изменению климата на Среднем Западе США привёл «кукурузный бум» в течении второй половины ХХ века. Всплеск производства кукурузы и сои вызвал значительные изменения в летних осадках и температуре по сравнению с предыдущими десятилетиями. Этот феномен с прохладным и дождливым летом может отчасти замаскировать последствия глобального потепления. За последние 70 лет объёмы выращенной кукурузы выросли в 4 раза, а масштабы собранных соевых бобов увеличились вдвое. Таким образом, из-за увеличения плотности посадки растений, в атмосферу выделяется больше влаги, так как открываются поры злаков. Эта дополнительная влажность, в свою очередь, охладила воздух и увеличила количество осадков.

Учёные отмечают, что по средним показателям климат на Среднем Западе стал прохладнее, а количество летних осадков увеличилось на 15%. При этом, площадь посевов не расширялась, но количество урожая только росло. Подобная сельскохозяйственная интенсивность и привела к нежелательным климатическим изменениям. Стоит отметить, что СССР в своё время также пережил «кукурузный бум» после визита в США Никиты Хрущёва и желания перенять американский опыт. Увлечение лидера страны американским феноменом могло привести к изменению климата в Советском Союзе. Генсек был уверен, что кукуруза позволит решить некоторые продовольственные проблемы страны. В результате прилавки хлебных магазинов заполонили изделия из этого злака, потеснив пшеничный и ржаной хлеб. Проблемы, возникшие с засильем кукурузы во многом стали причиной ухода Хрущёва с поста главы государства.