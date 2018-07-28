"Дому-2" выбрали новый участок

Продолжение дела о сносе съемочной площадки известнейшего реалити-шоу. Собственник, которому принадлежит этот земельный участок, договорился с властями Москвы.

Сегодня стало известно о том, что выбран новый участок для «Лобного места» скандального российского телешоу «Дом-2». Власти предложили собственнику нынешней территории выбрать денежную компенсацию или аналогичное место. Было принято решение выбрать второй вариант. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Согласно этому сообщению, новый земельный участок будет выделен в течение месяца. После того, как все вопросы, связанные с оформлением документов, будут решены, съемочная группа займется переездом.

Как было отмечено, съемочная группа располагает огромным количеством декораций, поэтому сможет осуществить переезд уже до конца этого года.

Напомним, что ранее появилась информация о сносе одной из площадок «Дома-2». На ее месте появится трамвайная остановка в связи со строительством новой дороги, соединяющей Саларьево и Марьино.