Эксперты выяснили, по каким критериям богатые люди выбирают страны для жительства

Вопреки стереотипу о том, что бизнесмены выбирают страны для жительства и ведения бизнеса по сумме налогов, оказалось ошибочным. Налоговая ставка оказалась далеко не решающим фактором, это обусловлено тем, что сейчас имея хороший капитал несложно найти специалиста, который поможет обойти закон, и снизить налог или вовсе не платить денежный сбор. Намного сложнее обеспечить себе безопасность.

Так известный исследователь Центрального экономико-математического института РАН Владимир Попов утверждает, что если у влиятельного человека есть возможность выбрать практически любую страну для постоянного проживания, изначально он оценит факторы риска не для бизнеса, а для своей жизни. По мнению многих предпринимателей, своё дело можно начать заново, это будет сложно, но если человек смог однажды, то у него есть ещё один шанс, а вот родиться ещё раз не получится. Так же бизнесмены предпочитают государства с высоким уровнем качества жизни населения, а так же страны с высокой продолжительностью жизни. Стоит отметить, что государство обеспечивает достойную жизнь гражданам за счёт выплачивания ими же высоких налогов. Помимо прочего, предприниматели выбирают страны с низким коэффициентом материального неравенства жителей, и по возможности с отсутствием коррупции. Исследование проводилось по данным рейтингов миллиардеров влиятельного издания Forbes. Лидирующими государствами по концентрации богатых людей стали скандинавские страны Дания, Германия, Ирландия.