Гости концерта в парке «Фили» увидят выступление ансамбля «Золотое кольцо»

Знаменитый ансамбль Надежды Кадышевой «Золотое кольцо» станет специальным гостем намеченного на субботу концерта «Играй, гармонь!». Это мероприятие реализуется в рамках правительственной программы «Московское долголетие» и пройдет на главной сцене парка «Фили». Вести концерт доверено отечественной журналистке, телеведущей, кандидату филологических наук Ирине Сашиной.

Первой на главную сцену парка «Фили» выйдет Заслуженная артистка России Светлана Бочкова — обладательница чарующего вокала и яркого темперамента. После нее слушателей ждет выступление певицы Ольги Ланчавы, которая собирается исполнить хиты, созданные в творческом союзе с продюсером и автором песен Светланой Кононовой — «Заблудилось лето», «Славься Русь», «Заходи на огонек».

После этого на сцену будут выходить музыканты-виртуозы. Первым из них станет Роман Бузылев — единственный человек на Земле, который виртуозно играл на балалайке во время спуска с горы на лыжах. Вслед за ним на сцену поднимутся лауреат конкурсов русской песни, гитарист Алексей Егоров, баянист-виртуоз Алексей Поваров, скрипач Дмитрий Еремеев. Фолк-коллектив «Звонкая песня» продолжит песенную часть программы, после чего перед аудиторией концерта «Играй, гармонь!» выступит ансамбль «Золотое кольцо».



