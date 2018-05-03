Лена Миро доказала стремление россиянок к финансовой независимости

Блогер решила проверить, чего россиянки желают больше, быть миллиардершами или женами миллиардеров. Как оказалось, многим предпочтительнее иметь собственный капитал.

Лена Миро рассказала о разговоре с подругами, в ходе которого выяснилось, что тем некомфортно быть рядом с мужчинами, которые беднее их самих. Поэтому именно молодой человек должен содержать свою девушку и зарабатывать для семьи.

Однако Лена Миро вспомнила опыт двух женщин, Диану Хендрикс и Джуди Фолкнер, которые «с нуля» подняли свой бизнес и сейчас имеют состояние в несколько миллиардов. Вместе с этим, нельзя сказать, насколько успешна их личная жизнь. Поэтому блогер решила спросить у своих подписчиц, как бы им хотелось жить.

Читательницы единогласно ответили, что собственный стабильный заработок – это гарантия независимости и уважения со стороны мужа. Лена Миро доказала, что их не пугает перспектива зарабатывать в разы больше молодого человека, но в реальности не у всех это получается. Однако на сообщение Лены Миро ответили не только женщины, но и мужчины. Они не против того, чтобы их спутница была финансово независимой, но для них комфортнее, когда заработок женщины не выше их собственного.