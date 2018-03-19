Столичные школьники пообщались с летчиком-космонавтом

В расположенном в Подмосковье образовательном центре «Патриот» состоялась встреча между школьниками мегаполиса и летчиком-космонавтом Сергеем Рязанским. Мероприятие прошло благодаря Российскому движению школьников и Депобразования главного города РФ. Именно на территории «Патриота» проходит слет молодежного лагеря «Лето московского школьника: выездная образовательная сессия».

22 числа прошлого месяца руководитель Депобразования Исаак Калина говорил о том, что ребята продолжают регистрироваться и приходить на лекции, несмотря на лето.

Сообщается, что дети бесплатно принимают участие в мероприятиях под эгидой РДШ. Ученики пользуются возможностью приобретения новых знаний. Для них организуются мастер-классы, готовятся научные проекты.

В комментарии к событию Сергей Рязанский рассказал, что он хотел показать детям на своем примере, насколько интересной может быть жизнь, и что каждый человек может найти в ней свое место. Тем самым, ребята заинтересовываются проектами РДШ. Занятия в рамках этого движения проводятся преподавателями, экспертами и лекторами.



