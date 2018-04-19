Столичный фестиваль «Месяц открытых крыш» подходит к итоговому этапу

Организаторы проходящего на территории столицы фестиваля «Месяц открытых крыш» рассказали о том, чего ждать от его итогового этапа. Отмечается, что на минувшей неделе участники фестиваля посетили башню «Око», посмотрели шесть кинолент в рамках Ночи регби, а также насладились экскурсией «Легенды сталинских высоток» на смотровой площадке гостиницы «Украина».

На ближайший четверг намечена экскурсия по ресторану «Летняя веранда ЦМТ», а на пятницу — пешая экскурсия «Пешая прогулка по Большой Никитской. С XV века до наших дней». Тогда же (27 июля) ресторан «Летняя веранда ЦМТ» примет лекцию «Криптография и безопасность в интернете».На 28 число уходящего месяца запланировано проведение Джаз вечера, на 29 — велоэкскурсии, а на 30 — экскурсии по площади Тверской заставы и Белорусскому вокзалу.

По словам организаторов, на сей день в рамках фестиваля прошло 19 мероприятий.

Ожидается, что в августе будет проведено еще два десятка.



