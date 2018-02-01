Комикс номинирован на Букеровскую премию

Графический роман «Сабрина» Ника Дрнасо стал одним из номинантов на Букеровскую премию. Роман повествует об истории о поисках исчезнувшей девушки.

Сегодня, 24 июля, стало известно о том, что в первый раз за всю историю существования Букеровской премии был номинирован графический роман под названием «Сабрина». Судьи «Букера» 2018 предпочли эту книгу, поскольку считают, что она меняет формы художественной литературы.

Как сообщают британская пресса, автор «Сабрины» - художник из Соединенных Штатов Америки Ник Дрнасо. Роман рассказывает об исчезновении девушки, которую ищут на протяжении первых двадцати четырех часов. Главным героем становится обычный технический работник Министерства обороны, который также решает принять участие в поисках девушки.

Напомним, что вручение награды Букеровской премии впервые состоялось в 1969 году. До 2013 года ее присуждали автору, который должен был проживать в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве. Год спустя эту награду стали вручать писателю за роман на английском языке независимо от его места жительства или гражданства. Среди самых известных лауреатов этой премии Айрис Мердок, получившая награду за роман «Море, море».