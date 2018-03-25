«Слава любой ценой»: В Краснодаре юноша плавал брассом в луже

Очевидцы опубликовали любопытное видео, связанное с недавними продолжительными ливнями, обрушившихся на Краснодарский край.

В результате стихии, проезжая часть дорог была превращена в бурную реку. Даже автомобили передвигались, не своим ходом, а по воле волн. Молодой краснодарец решил не отставать и окунулся в лужу прямо посреди дороги. Его не смущали ни проезжающие рядом машины, ни реакция прохожих. Сделав несколько движений брассом, он прекратил водные процедуры и с улыбкой пошел на камеру, как заправская модель.

В этой связи, зрители заметили, что молодежь, поддавшись всеобщему поветрию – «слава любой ценой», не останавливается ни перед чем. По мнению пользователей, за несколько секунд, проведенных в импровизированной реке, молодой человек собрал на себе огромный букет инфекций, грозящих серьезными заболеваниями. Тем более, заявляют комментаторов, в Краснодарском крае полно мест, чтобы поплавать.