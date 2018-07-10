В Китае нашли водку с описанием на русском языке

Бутылки со штампованным текстом кирилицей выпускает завод "Юнфэн", расположенный в Пекине. Необычный напиток в магазине обнаружил блогер code_noname. Он и описал его в LiveJournal.

Необычная гаоляновая водка "Эрготоу" в двух разновидностях продается в супермаркетах Китая объёмом по 0,5 литра. На задней части бутылки производители оставили описание на русском языке. Они убеждают, что напиток имеет насыщенный аромат, мягкий вкус и приятное послевкусие. Это сочетается с алкогольной крепостью и высоким качеством продукции. Более простой тип имеет 42 градуса и стоит около 3,6 доллара. Другая версия отличается позолотой и крепостью в 46 градусов. При этом она стоит в три раза дороже - 18 долларов.

Ситуацию прокомментировал менеджер сети алкогольных магазинов "1919". Он предполагает, что руководство "Юнфэн" намеревалось продвигать свой товар на российском рынке. Однако гаоляновая водка могла потерпеть поражение от конкурентов и не прижиться в консервативной среде дальневосточных регионов. После этого производители нашли альтернативу: предложить "Эрготоу" отечественному потребителю. Здесь дела пошли лучше. Сотрудник отметил, что не без участие русских надписей. Именно иностранный текст привлекает некоторых покупателей.