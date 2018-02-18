В Башкирии врачей «скорой» будут спасать от еды и личных вещей

Новое постановление, распространяющееся на врачей «неотложных» отделений, в целях безопасности запрещает медицинским сотрудникам приносить на рабочее место еду и личные вещи.

Постановление касается всех вещей врачей «скорой», которые «не так и не там» лежат. В бумаге указано, что чайники, микроволновые печи, ноутбуки, еду и другие вещи сотрудников должны быть изъяты под акт и переданы в кабинет старшего врача. Затем «продуктовых» нарушителей приглашают в тот же кабинет для беседы и выяснения обстоятельств.

Их просят писать объяснительную «о факте неправильного хранения пищевых продуктов», после чего возвращают изъятые вещи. Но если владелец не объявится в течение суток, изъятое требуется уничтожить и так же под акт. Причастные к составлению правил пользования служебными и бытовыми помещениями в Башкирии назвали это мерами безопасности. Врачи возмущены планом их «спасения», уверяя, что эти правила нарушают их права.