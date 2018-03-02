Жители Сочи пытаются заработать на продаже автографов футболистов

После Чемпионата мира наблюдается особо сильный всплеск объявлений о продаже футбольных сувениров, не все из которых являются подлинными.

На российском сервисе бесплатных объявлений «Юла» от Mail.ru Group житель Сочи разместил сообщение о продаже автографов звёзд футбола и другой сувенирной продукции. Любой желающий за 60 тысяч рублей сможет приобрести автограф легендарного бразильца Пеле. По словам автора объявления, подпись на обратной стороне фотографии футболиста была сделана в 1970 году, однако нет доказательств подлинности автографа и никакой информации о том, как он был получен.

Также житель Сочи попытался заработать на продаже символики сворной Хорватии и автографе футболиста Луки Модрича, который признан одним из лучших футболистов Чемпионата мира по футболу 2018. За «трофеи» с серебряными чемпионами мужчина просит сумму в 30 тысяч рублей. В Сети множество подобных предложений, например, за 80 тысяч рублей москвич предлагает купить официальный мяч ЧМ-2018, расписанный Лионелем Месси, а также вымпел с его автографом.