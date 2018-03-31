«Что-то улицы безлюдны»: дрессировщик Аскольд Запашный выгулял по Москве огромного тигра

Аскольд Запашный рассказал, как решил устроить для своего подопечного, тигра Рики, экскурсию по городу. Поклонники отметили, что на фотографиях московских улиц нет ни одного человека.

Как сообщает дрессировщик, больше всего тигру понравились небоскребы, которые Рики оценил по достоинству. На фотографии, которую Аскольд прикрепил к публикации, видно, что огромному тигру очень нравится все, что происходит вокруг. Он смотрит по сторонам и совершенно не обращает внимания ни на хозяина, ни на фотографа. Поклонники предположили, что в шоке от экскурсии был не только Рики: «Что-то улицы безлюдны». Из-за отсутствия прохожих многие предположили, что москвичи не выдержали обаяния тигра.

Однако подписчиков интересовала не только реакция прохожих. Многие отметили, что тигр выглядит очень ухоженным и спокойным. Фанаты решили, что это полностью заслуга тренера. Поклонники пишут, что он справляется с животными не только на арене в цирке, но и активно заботится о них каждый день.