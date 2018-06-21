В Екатеринбурге фанаты группы Linkin Park устроят вечер памяти в честь Честера Беннингтона

Спустя год после смерти Честера поклонники его творчества снова соберутся вместе 20 июля у памятника группе The Beatles, чтобы провести мероприятие, посвящённое памяти музыканта.

В прошлом году фанаты группы Linkin Park уже устраивали флешмоб, который увидели близкие и друзья Честера Беннингтона, а также тысячи поклонников музыканта со всего мира. В этом году организаторы вновь предлагают всем желающим собраться вместе, чтобы провести вечер памяти в честь музыканта и провести импровизированный концерт. Будут исполнены песни авторства Честера Беннингтона, а также композиции, связанные с его жизнью.

Некоммерческая встреча пройдёт в Екатеринбурге с 19:30 до 22:30 на небольшой площади у памятника группы The Beatles по улице Малышева, 33. Напомним, что Честер ушёл из жизни 20 июля 2017 года и был найден повешенным в собственном доме в Лос-Анджелесе. Неожиданный уход певца из жизни шокировал поклонников его творчества, которые высказывали своё сочувствие родным и друзьям, а также проводили мероприятия, чтобы почтить память умершего по всему миру.