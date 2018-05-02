В Екатеринбурге намерены провести собрание «Мученический подвиг Царской Семьи»

В стенах отеля «Атриум Палас Отель» (Екатеринбург) 14 июля в 14.00 проведут международное научно-историческое собрание «Мученический подвиг Царской Семьи». Планируется, что его участниками выступят известные отечественные историки и православные деятели, а также представители РПЦ в других странах мира. В рамках конференции аудитория получит возможность ознакомиться с новыми научными данными по «екатеринбургским останкам» и заслушает ряд докладов.

В ходе мероприятия будут обсуждаться несколько важных тем. В частности, участники поговорят о достижениях Российской Империи под руководством Императора Николая Александровича, об искупительной жертве Царя-Мученика Николая, доказательствах ритуального характера убийства Царской семьи и «екатеринбургских останках». Также православное сообщество РФ обсудит целесообразность исключения имен цареубийц с карты России. Видеотрансляция на mosvedi.ru в 12.00 по московскому времени.



