С 1 июля россияне смогут совершать банковские операции лицом и голосом

Через неделю на территории Российской Федерации начнёт функционировать биометрическая система, которая будет содержать данные о внешности и голосах населения.

Эксперты сообщают, что данное техническое решение даст возможность россиянам совершать действия в банковских структурах удалённо, одноразово пройдя биометрическую идентификацию. Таким образом можно взять ипотеку, не выходя из дома.

Для этого клиенту нужно посетить свой банк и оставить биометрические образцы, которые будут отправлены в Единую биометрическую систему. После этого для обращения к банку клиенту будет достаточно поднести фронтальную камеру к лицу и произнести фразу, определённую системой.

Если всё указано верно, клиент может производить банковские операции. Сообщается, что процедура будет бесплатной и добровольной – банк не имеет права принуждать своих клиентов. Аналитики не считают эту задумку гарантированно безопасной для россиян, так как существует масса программ для изменения голоса, а внешность можно продемонстрировать фотоснимком, таким образом использовав личные данные в преступныхцелях.