«Куда идут налоги?»: пациентки возмущены состоянием гинекологического отделения

Пациентка клинической больницы №7 в Ярославле попала в гинекологическое отделение, которое испугало ее еще на входе. Здание кажется заброшенным, а больные после операций должны сами находить себе лекарства.

Свою жалобу автор оставила в социальных сетях, где ее поддержали другие возмущенные пациентки отделения. Женщины рассказали, как были вынуждены питаться пустыми кашами, в которых экономили даже на соли и сахаре. Мяса или фруктов, как и горячих напитков, в отделении не было. Кроме того, отсутствовал платный кафетерий, как альтернатива еде из столовой.

Еще одной проблемой, с которой столкнулась автор публикации, была холодная вода. Водонагреватели в душевых не предусмотрены. Несмотря на то, что больница является государственной, все лекарства и процедуры были платными. Сотрудники объясняли это тем, что все бесплатные препараты закончились, но и аптеки в больнице не было. Поэтому беременные, женщины после операций или в тяжелом состоянии должны были сами их искать.

В связи с этим, у многих возник вопрос, куда идут их налоги, и почему из городского бюджета не выделяются деньги на содержания медицинских учреждений. Некоторые уверены, что больницы это не единственные структуры, которые пострадали от нехватки финансирования.