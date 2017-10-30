«Мгновенная карма»: несовершеннолетнему не удалось украсть из магазина деньги для пожертвований

В Сети появилось видео с камер наблюдения магазина из Свердловской области. Мальчик отчаянно пытался оторвать от прилавка ящик с пожертвованиями, за что вскоре поплатился.

На видео видно, что мальчик остался один в зале магазина, пока продавщица ушла. На прилавке находился стеклянный ящик с пожертвованными деньгами, которые соблазнили маленького покупателя. Он долго не решался, но в итоге стал пытаться вырвать ящик. Тот оказался неплохо прикручен к прилавку, который несколько раз качнулся, прежде чем ящик разлетелся на куски, вместе с поверхностью. На шум выбежала продавщица, которая начала кричать на несовершеннолетнего, используя нецензурную лексику. Тут же ребенок получил и «мгновенную карму» - разбираться с продавщицей пришел его старший брат, который, услышав о ситуации, дал младшему сильную пощёчину и повел домой.

Пользователи Сети оценили действия старшего брата, сказав, что своей пощечиной, тот спас мальчика от более серьезных последствий. Про попытку украсть деньги многие пошутили: «Не удалось, но попытался».