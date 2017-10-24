Победители и призеры онлайн-чемпионата по ментальной арифметике «AMAKids – Поколение Z» известны!

Обнародованы имена триумфаторов и обладателей призовых мест онлайн-чемпионата по ментальной арифметике «AMAKids – Поколение Z». В них принимали участие учащиеся «Академии развития интеллекта AMAKids» — свыше десяти тысяч человек из дюжины стран мира. Для того, чтобы стать участником турнира, нужно было использовать личный кабинет для перехода на его портал.

Главным призом чемпионата стало путешествие в Китай. Его выиграли В.Чшиев (Владикавказ) и И.Князев (Бровары). Организаторы в лице компании AMAKids также подарили всем призерам iPad, системы виртуальной реальности HTCVive, приставки XboxOne, PlayStation 4.

Основателем «Академии развития интеллекта AMAKids» является В.Федяй. Успешное обучение в ней позволяет детям за доли секунды производить арифметические операции с многозначными числами. Ментальная арифметика способствует улучшению успеваемости ребенка, помогает ему стать более уверенным в себе.



