За создание контента для МЭШ гранты получили более 200 столичных учителей

На прошлой неделе московский Депобразования организовал селекторное совещание. Оно отметилось вручением премий от столичной мэрии местным учителям. Грантовая поддержка направлена на поощрение усилий педагогов, способствующих развитию проекта «Московская электронная школа» (МЭШ). Об этом рассказал сайт Москва News.

В настоящее время гранты были получены уже 263 учителями. Многие из них добились такого успеха не впервые — всего мэрией было вручено 303 премии. Рекордсменом по этому показателю является Мария Тюляева — она преподает английский язык в школе №1253 и уже успела получить четыре гранта. Три гранта у учительницы начальных классов ш. №1579 Елены Кантемировой.

Выступая перед педагогами, глава московского Депобразования Исаак Калина высказал им слова благодарности за деятельное участие в развитии МЭШ. Благодаря этому большое количество столичных учителей может рассчитывать на использование их разработок в своей работе, — заявил министр.



