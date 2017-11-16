Одесская Барби рассказала об опасности покупок заграницей

Валерия Лукьянова часто путешествует и любит делать покупки. Девушка рассказывает, что по всему миру встречаются нечестные продавцы, и купить что-то самостоятельно невозможно.

Валерия Лукьянова позиционирует себя как медиума и фитнес-тренера, а это те две сферы, в которых очень легко наткнутся на обман при покупке экипировки заграницей. Например, когда Валерия пыталась купить протеин в Мексике, то ей начинали рассказывать о его вреде и предлагать биодобавки неизвестного происхождения, но с «волшебными» свойствами. При этом протеин полностью безопасен и дешевле, но Барби «купилась», о чем вскоре пожалела. Девушка делает вывод, что где-бы она не находилась, в любом магазине и рынке делать покупки по советам продавцов опасно.

Чтобы не попасть на крючок к коварным продавцам, Барби рекомендует вообще их не слушать. Лучшие советы можно получить в Интернете, где другие уже все испробовали на себе.