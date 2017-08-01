Бразильские фанаты показали ростовчанам, как надо убирать мусор

В Сети появилось видео, которое многие ростовчане восприняли как оскорбление. Бразильские фанаты, которые убирали за собой мусор, возможно хотели показать, что в Ростове не очень чисто.

Бразильские фанаты гуляли возле отеля, где на период матча проживала их сборная. Фанаты решили сделать чай, но заварка просыпалась мимо термоса. Тогда молодые люди зашли в отель, попросили у администрации совок и веник, и все за собой убрали.

Наблюдая, как бразильцы подметают улицу, ростовчане удивлялись, было ли это частью культуры или издевкой из-за не очень чистых улиц. Многие восхитились тому, как своих граждан воспитывают в Бразилии, но некоторые предположили, что это зависит от самого человека, а не от страны. Местных жителей успокоила мысль, что бразильцы кинулись убирать мусор, потому что рассыпали вовсе не чай.