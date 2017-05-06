Учёные: 37% мужчин не осознают, что их партнёрши имитируют оргазм в сексе

Оргазм хочет испытывать каждая женщина во время секса. Но чтобы поддержать партнёра приходится иногда имитировать его. Британские учёные выяснили, сколько мужчин не понимают, когда женщина их обманывает в сексе.

Кульминацией половых отношений несомненно является оргазм. При наличии оргазма у женщины мужчина считает, что он полностью удовлетворил партнёршу. Но бывают случаи, что это мнение ошибочно. Британские учёные провели масштабное исследование и выяснили, что 67% женщин имитируют оргазм. Согласно результатам опроса, 33% респонденток вовсе никогда не пытались обманывать мужчин. Что касается представителей мужского пола, то результаты вовсе плачевные.

85% из них считают себя самцами, которые удовлетворяют потребности своей половинки в сексе. Однако 37% не осознают, что их партнёрши имитировали оргазм. Для того чтобы убедиться в этом, автор исследования Эмма Кениг опросила свыше 5000 партнёров в возрасте от 22 до 70 лет. Результаты опроса были опубликованы в книге «Orgasm in our life».