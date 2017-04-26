Лобода показала, как за 20 дней избавилась от лишнего веса и растяжек после родов

Светлана Лобода поделилась совместной фотографией с Монатиком, где рассказала о его роли в создании песни «Суперзвезда». Однако поклонников куда больше привлекла идеальная фигура певицы, которая вернулась меньше чем за месяц после родов.

24 мая Светлана Лобода родила девочку, но это не помешало ей и дальше продолжать работать. При этом о своих тренировках по восстановлению фигуры звезда молчала. Но изменения стали заметны всем поклонникам, когда певица выложила совместно фото с Монатиком, где она выбрала весьма открытый наряд. Лобода надела пиджак, под которым был черный бра, а прозрачная черная ткань не скрывала подтянутый живот. Поклонниц удивила прекрасная фигура Лободы, ведь для многих плоский живот без растяжек всего спустя месяц после родов – это недостижимая цель. На просьбу поделиться секретом красоты Лобода еще не ответила.

Поводом для публикации послужила благодарность певицы саундпродюсеру песни «Суперзвезда» певцу Монатику. Фанаты выразили свое восхищение исполнителям, заметив, что это их любимый дует.