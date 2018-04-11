Правительство определилось с параметрами пенсионного возраста

Правительство под руководством Дмитрия Медведева готово внести на рассмотрение Думы законопроект о повышении пенсионного возраста. С большой долей вероятности, это может произойти уже в четверг, 14 июня. Об этом сообщают источники, близкие к Кабинету министров.

При разработке законопроекта правительством изучались три варианта реформы – сценарий Министерства финансов и первого вице-премьера Антона Силуанова, а также два более мягких сценария от Министерства труда. Согласно жесткому сценарию, пенсионный возраст для мужчин будет повышен на пять лет, а для женщин - на восемь лет.

Вместе с тем, по логике социального блока правительства и лично Голиковой, предусмотрено и введение социальных уступок – так называемых смягчающих факторов - пишут «Ведомости». В том числе – сохранение большинства льгот некоторым категориям трудоспособного населения и возможность досрочного выхода на пенсию людям, занятым в опасных производствах и работающим в климатически сложных условиях.

По мнению экспертов, льготы досрочников, скорее всего, останутся неизменными, так как принимать одновременно несколько непопулярных решений депутаты вряд ли рискнут.

Эксперты, опрошенные «Ведомостями» считают, что рынок труда абсолютно не готов к сценарию Минфина: «экономика такое количество рабочей силы переварить просто не готова, человек старше 45 лет и так сталкивается со сложностями в трудоустройстве. Люди, работающие в массовых профессиях, – водители, врачи, учителя – вынуждены конкурировать с молодыми работниками». Возможно, смягчающая позиция вице-премьера Голиковой поможет найти баланс в этом вопросе.



