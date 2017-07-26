Юлия Самойлова проверила, насколько хорошо столицу оборудовали для инвалидов перед Чемпионатом мира на футболу
Юлия Самойлова на своём канале на YouTube запустила шоу «Будни на колёсах», где делится подробностями своей жизни. Представительница России на конкурсе «Евровидение-2018» протестировала, насколько Москва и область тщательно готовы встречать болельщиков с ограниченными возможностями, и проехалась от своего дома до стадиона Лужники.
Юлия раскритиковала низкие платформы на вокзалах и отметила, что без сопровождения это препятствие было бы невозможно одолеть. так же проблемой стали некачественные дороги. Певица похвалила наличие спецтуалета для колясочников в поездах на Московском центральном кольце. Сам стадион Лужники сделан в соответствии со всеми нормами. Комфортное перемещение на коляске обеспечивают пандусы и специальные лифты.
Самойлова отметила, что путь в целом был без сложностей, а самой приятной частью стали люди, готовые помочь в любой момент.