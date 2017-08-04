Жители Северодвинска возмущены тем, что китайцы продают им воду из Байкала

Была опубликована фотография полулитровой бутилированной воды из Байкала, обертка которой подписана как «Байкальская натуральная вода», вот только весь остальной текст написан на китайском языке.

Житель Северодвинска опубликовал фотографию купленной бутилированной воды. Автор высказывает свое возмущение тем, что россиянам воду из Байкала продают китайцы.

Подписчики группы поддержали возмущение автора, заметив, что в этом виноваты власти страны, которые позволили китайцам покупать дома вокруг Байкала, а также арендовать там территории.

Напомним, что подобная проблема уже была в январе 2018 года, когда россияне подавали петицию президенту с просьбой прекратить продавать недвижимость в районе Байкала китайским инвесторам. Тогда в поселке, где было приобретено несколько объектов, был значительный прирост китайского населения и многие опасались, что это начало захвата китайцами Сибири.