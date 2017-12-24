Катя Гордон вновь выступила в поддержку грудного вскармливания

Журналистка снова обратилась к своим оппоненткам по вопросу грудного вскармливания Алле Довлатовой и Марии Погребняк. Гордон попыталась их убедить посредством иконы из одной из лондонских церквей.

Ранее радиоведущая Алла Довлатова заявила, что ей «неприятно видеть, как кормящая мать вываливает грудь всем окружающим напоказ». Правозащитница Катерина Кордон вступила с ней в перепалку в своём аккаунте в Instagram и выложила видео, где зачитала ироничный стих о неправомерности таких действий. Поклонники девушек не смогли единогласно поддержать одно из мнений и разделились на два лагеря.

В качестве довода Гордон опубликовала фотографию картины, на которой изображена Дева Мария, кормящая грудью маленького Иисуса Христа. Девушка написала, что во всём цивилизованном мире кормление грудью не считается чем-то вызывающим и никак не связано с проституцией, как говорила Мария Погребняк.

Подписчики снова не встали на сторону Катерины, но согласились, что грудное вскармливание в общественных местах не является противоправным действием, но женщины должны иметь при себе платок, которым можно будет прикрыть процесс от посторонних глаз.