«Цвет настроения синий»: Как в Ростове аварийное здание баннерами завесили

Фасад общежития офицеров на улице Нагибина в Ростове находился в аварийном состоянии, власти не успевали отремонтировать его к Чемпионату мира по футболу и решили эту проблему, завесив здание баннерами с нарисованными окнами.

Пользователи возмущены халатностью властей и обращают внимание, что даже по отремонтированной части пошли трещины и стали проступать белые пятна из-за некачественной синей краски, которой покрасили фасад. Пользователи подсчитали, что для того, чтобы закрасить здание даже самой дешёвой краской, потребовалось бы меньше денег, чем на изготовление и размещение баннера.

Больше всего проблем баннер доставил жителям общежития, ведь они остались без солнечного света в комнатах и без нескольких входов в помещение. «Зато крымский мост построили», - иронизируют пользователи. Комментаторы шутят, что это задумка Киркорова в поддержку его новой песни «Цвет настроения синий».