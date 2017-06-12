Жители Краснодара нашли бензин «Лукойл» по 22 рубля, но за пределами России
Жителям Краснодара удалось обнаружить бензин марки «Лукойл» по удивительно низкой цене. Однако такая стоимость топлива обусловлена тем, что автозаправочная станция находится в другой стране.
Одна из публикаций в социальной сети «ВКонтакте» показала жителям Краснодара, насколько цена на бензин может удивить водителей, привыкших постоянному росту горючего. В появившемся видео показана стоимость в 22 рубля за литр топлива. Вот только найти такую цену удалось не в России, а Азербайджане. Автор публикации с иронией уточнил, что «Лукойл» всегда старается поддержать автовладельцев, сохраняя приемлемую стоимость. В самом ролике показано, что литр бензина в Азербайджане стоит 0,60 маната, что почти равняется 22 рублям.
Часть подписчиков отнеслась к публикации с юмором. Кто-то пошутил о том, что срочно отправится на данную заправку, но только пешком, ведь уехать не хватает денег из-за высоких цен в России. Но не все отнеслись к публикации столь позитивно, начав возмущаться тому, насколько дорогой бензин для самих россиян. В комментариях постарались рассчитать настоящую цену, а также начали предлагать варианты забастовок против повышения цен.