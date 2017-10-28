Предприниматели Зеленоградска передали детям Алеппо в подарок «Королевство»

Группа предпринимателей из калининградского города Зеленогорск по случаю Дня защиты детей решили сделать подарок детям сирийского Алеппо. В качестве подарка бизнесмены выбрали игровой комплекс «Королевство», который 2 июня был торжественно передан представителям Балтфлота, вызвавшимся помочь организаторам акции в доставке ценного груза в Сирию.

Кроме того, военные пообещали не только транспортировать ценный груз до места назначения, но и при необходимости принять участие в установке комплекса.

Для удобства монтажа вся документация к игровому комплексу, включая инструкцию по сборке и эксплуатации была заранее переведена на арабский язык.

«Этот подарок как пожелание жителям арабской республики, поскорее возвращаться к мирной жизни», - отметилглава администрации Зеленоградска Сергей Кошевой.

Как сообщил инициатор акции местный предприниматель Сергей Куренков, согласно предварительной договоренности, игровая площадка будет установлена в одном из районов Алеппо.







