Женщина приобрела в супермаркете Ростова курицу с гнилыми внутренностями

Жительница Ростова-на-Дону пожаловалась на качество продукции известной торговой сети супермаркетов. В одном из популярных магазинов ей продали давно испортившуюся тушку курицы.

На супермаркет потребительница пожаловалась в социальной сети в одном из тематических пабликов города. Замороженную тушу курицы она приобрела в супермаркете Ростова, ничего не подозревая. По возвращении домой женщина принялась разделывать курицу, когда обнаружила неладное.

Подкрепив свою жалобу фотографиями, она показала внутренности туши, которые уже были зелёного цвета. На гнилое мясо, и в целом просроченную продукцию почти всех наименований, в этом магазине жалуются часто. Однако другие пользователи сети обвинили в неосторожности к покупкам саму женщину, привыкнув к постоянным нарушениям в торговой сети.