«Убийственные подземки»: Жителям Екатеринбурга стыдно за ужасные переходы перед ЧМ-2018

В Екатеринбурге жители поделились фотографиями, сделанными в подземном переходе в аэропорту «Кольцово». Неизвестные «художники» превратили стены в то, на что гостям во время ЧМ-2018 лучше не смотреть.

В группе «ВКонтакте» появились фотографии подземных переходов в аэропорту в Екатеринбурге, которые не были отремонтированы перед Чемпионатом мира. Как сообщают подписчики, им самим стыдно за то, что иностранные гости увидят плоды деятельности местных «художников».

Однако реакция не всех пользователей была однозначной – некоторые совершенно не удивились: «Это же Россия, пусть знают куда попали». Другие сказали, что сами не знали про существование этого перехода, да и людей там практически нет. «Убийственные подземки» уже много лет стоят в таком виде и отпугивают пассажиров.

Пользователи, которые много путешествуют, заметили, что российские аэропорты не отличаются от европейских, где в переходах также присутствует граффити, а иногда и на стадионах и в кабинках в туалете.