"Приуныл": В Новосибирске владелец элитного Mercedes-Benz бросил авто, увязший в пруду

В Сети появилось сообщение от Новосибирской службы эвакуации о том, что был найден элитный автомобиль Mercedes-Benz в пруду. Как стало известно, владелец транспортного средства покинул место происшествия.

Стало известно, что седан Mercedes-Benz E-klasse увяз в пруду в одном из садовых обществ, расположенных в районе Нижней Ельцовки, в то время как его владелец просто ушел.

Подписчики службы с юмором и недоумением отнеслись к ситуации. Абсолютно все не понимали, как можно было оставить дорогой автомобиль, некоторые предположили, что водитель был нетрезвым. Многие спрашивали, где же конкретно стоит «выкинутый» автомобиль, а другие бронировали машину до вечера.

Некоторые пользователи логично предположили, что возможно были сделаны поспешные выводы, и владелец не бросил автомобиль, а пошел за помощью. Один подписчик сказал, что никто ничего не выбрасывал, а просто своеобразно припарковался. В то же время другие считают, что это был способ избавиться от «немца», что бы купить что-нибудь новее.